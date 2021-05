Juve, c’è Zidane: “Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti” (Di sabato 15 maggio 2021) Zinedine Zidane più lontano dal Real Madrid e più vicino alla Juventus: “Ci sono momenti in cui devi andare via per il bene di tutti” Zidane si allontana dal Real Madrid e alimenta le voci sul suo possibile passaggio alla Juventus. Il tutto a 180 minuti dalla fine della Liga. Il tecnico dei Galacticos getta un’ombra sul suo futuro in Spagna e fa sognare i tifosi bianconeri. Zidane: “Può succedere di tutto” “Ci sono momenti in cui devi restare e altri in cui andar via per il bene di tutti. La verità è che mancano due partite, non so cosa succederà. Può succedere di tutto, questo è il Real Madrid; io guardo di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 15 maggio 2021) Zinedinepiù lontano dal Real Madrid e più vicino allantus: “Ciin cuivia per ildisi allontana dal Real Madrid e alimenta le voci sul suo possibile passaggio allantus. Il tutto a 180 minuti dalla fine della Liga. Il tecnico dei Galacticos getta un’ombra sul suo futuro in Spagna e fa sognare i tifosi bianconeri.: “Può succedere di tutto” “Ciin cuirestare e altri in cui andar via per ildi. La verità è che mancano due partite, non so cosa succederà. Può succedere di tutto, questo è il Real Madrid; io guardo di ...

