Italia primo evasore d'Europa, urgente digitalizzare il fisco (di C. D'Adda) (Di sabato 15 maggio 2021) (di Carlo D’Adda, professore emerito di Economia politica presso l’Università di Bologna, socio linceo) 1. Indicazioni dell’Unione europea per i Recovery plan dei paesi membri Come è noto, Commissione europea, Parlamento europeo e leader dei paesi membri dell’UE, nel gennaio 2021, considerato lo sconvolgimento sociale ed economico prodotto dalla pandemia da coronavirus, si sono accordati per dare vita a un programma di sostegno ai paesi membri, autorizzando la Commissione a raccogliere fondi sul mercato (672,5 miliardi di euro) destinati a sostenere sia la ripresa, sia il rilancio dell’economia con una visione di lungo periodo. Next generation Europe (valore 750 miliardi di euro inclusivi dei precedenti 672,5 ma comprendenti anche altri fondi disponibili alla Commissione) è la denominazione dell’accordo che ne sottolinea l’obiettivo di lungo periodo: ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) (di Carlo D’, professore emerito di Economia politica presso l’Università di Bologna, socio linceo) 1. Indicazioni dell’Unione europea per i Recovery plan dei paesi membri Come è noto, Commissione europea, Parlamento europeo e leader dei paesi membri dell’UE, nel gennaio 2021, considerato lo sconvolgimento sociale ed economico prodotto dalla pandemia da coronavirus, si sono accordati per dare vita a un programma di sostegno ai paesi membri, autorizzando la Commissione a raccogliere fondi sul mercato (672,5 miliardi di euro) destinati a sostenere sia la ripresa, sia il rilancio dell’economia con una visione di lungo periodo. Next generation Europe (valore 750 miliardi di euro inclusivi dei precedenti 672,5 ma comprendenti anche altri fondi disponibili alla Commissione) è la denominazione dell’accordo che ne sottolinea l’obiettivo di lungo periodo: ...

Agenzia_Ansa : È il cuore di un giovane di 17 anni il primo organo donato dalla Romania e trapiantato in Italia grazie all'accordo… - HuffPostItalia : Italia primo evasore d'Europa, urgente digitalizzare il fisco (di C. D'Adda) - welikeduel : 'Ho 50 anni, da 16 in Italia. Prendevo 150€ al mese, il padrone italiano non mi dava da mangiare e dovevo rubare il… - fecarlo24 : @fattoquotidiano @marcotravaglio Articolo uno il primo in Italia al governo partendo dal basso x Travaglio - Pande_Monio : RT @HuffPostItalia: Italia primo evasore d'Europa, urgente digitalizzare il fisco (di C. D'Adda) -

Ultime Notizie dalla rete : Italia primo Italia primo evasore d'Europa, urgente digitalizzare il fisco (di C. D'Adda) L'Italia conserva la posizione di primo evasore d'Europa, sebbene la misura dell'evasione appaia diminuita di 2,2 punti percentuali. Per l'anno 2015, nella ricerca effettuata per conto del Parlamento ...

Elezioni sindaco di Milano, Albertini non si candida: 'Motivi personali' Sulla scelta di oggi l'ex sindaco aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe sciolto le riserve proprio il 15 maggio, ' il giorno dell'anniversario del mio primo giuramento da sindaco '. Leggi anche > ...

Vaccini Italia, primo studio sull'efficacia: promosse AstraZeneca, Pfizer e Moderna QUOTIDIANO NAZIONALE Netflix, Amazon e Disney+ contro la condivisione delle password A fronte di una competizione a colpi di produzioni originali - con la prima stagione de Il Signore degli Anelli che arriverà a sfiorare il mezzo miliardo di dollari- i colossi dello streaming iniziano ...

Italia primo evasore d'Europa, urgente digitalizzare il fisco (di C. D'Adda) Gran parte delle informazioni necessarie a conoscere l’entità patrimoniale dei contribuenti italiani sono già disponibili all’Agenzia delle entrate. Quale è dunque l’ostacolo che ancora si frappone a ...

L'conserva la posizione dievasore d'Europa, sebbene la misura dell'evasione appaia diminuita di 2,2 punti percentuali. Per l'anno 2015, nella ricerca effettuata per conto del Parlamento ...Sulla scelta di oggi l'ex sindaco aveva detto nei giorni scorsi che avrebbe sciolto le riserve proprio il 15 maggio, ' il giorno dell'anniversario del miogiuramento da sindaco '. Leggi anche > ...A fronte di una competizione a colpi di produzioni originali - con la prima stagione de Il Signore degli Anelli che arriverà a sfiorare il mezzo miliardo di dollari- i colossi dello streaming iniziano ...Gran parte delle informazioni necessarie a conoscere l’entità patrimoniale dei contribuenti italiani sono già disponibili all’Agenzia delle entrate. Quale è dunque l’ostacolo che ancora si frappone a ...