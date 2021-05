Isola 15 | gli ascolti della diciassettesima puntata | dopo l’exploit di lunedì i dati tornano a scendere

Leggi su isaechia

(Di sabato 15 maggio 2021)15, gli. E’ andata in onda ieri sera una nuovadi questa edizione de L’dei famosi, il reality di sopravvivenza ambientato in Honduras e giunto alla sua quindicesima edizione. A commentare le vicende dei naufraghi, con la padrona di casa Ilary Blasi, come sempre gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Mentre in collegamento dall’Honduras c’era l’inviato Massimiliano Rosolino. Unaricca di sfide e di confronti tra i concorrenti che ha visto l’eliminazione definitiva di Emanuela Tittocchia. Ad andare in nomination invece stavolta sono stati tre uomini: Roberto Ciufoli, Ignazio Moser e Andrea Cerioli. Ma come saranno angli ...