Io non mi arrendo | la finale di Amici o Madagascar 3? La tv del 15 maggio

Per la prima serata in tv, sabato 15 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film "Io non mi arrendo". Il vice commissario Marco Giordano quando arriva in Campania si imbatte in Gaetano Russo, avvocato di provincia che fa incetta di terreni apparentemente senza valore. Marco, grazie al suo fiuto e ai piccoli aiuti di un coraggioso ragazzino, Vincenzino, ne intuisce il distruttivo business e ingaggia con Russo una sfida che finirà per impegnarlo per quasi due decenni. Anni in cui trova l'amore di Maria, da cui avrà una figlia, Martina. Anni di duro lavoro investigativo, tra indagini, intercettazioni e appostamenti. Ma Giordano sente di dover andare a fondo per salvare quella terra. Su RaiDue alle 21.05 l'appuntamento è con il telefilm "F.B.I". Verrà proposto l'episodio dal titolo "Sorveglianti e sorvegliati": durante una rapina, viene ucciso ...

