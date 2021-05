In Medio Oriente nessuna tregua, a Gaza più di 140 vittime dall’inizio delle ostilità (Di sabato 15 maggio 2021) Il bilancio complessivo delle vittime nella Striscia di Gaza dall'inizio delle ostilità lunedì è finora di oltre 140, di cui più di 30 bambini mentre circa 950 persone sono rimaste ferite. Da parte israeliana insistono che molti dei morti sono militanti palestinesi. L'Egitto intanto sta aprendo il suo valico di confine di Rafah con Gaza per consentire a dieci ambulanze di trasportare palestinesi gravemente feriti negli ospedali egiziani, secondo ufficiali medici. Intanto, tre razzi sono stati lanciati verso Israele dalla Siria e uno è precipitato in territorio siriano. Mentre le sirene sono entrate in funzione a Tel Aviv e nel centro di Israele dopo una notte di intensi combattimenti.Secondo i media israeliani, si tratta di una pesante raffica di razzi. Il sistema anti-missili ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 15 maggio 2021) Il bilancio complessivonella Striscia didall'iniziolunedì è finora di oltre 140, di cui più di 30 bambini mentre circa 950 persone sono rimaste ferite. Da parte israeliana insistono che molti dei morti sono militanti palestinesi. L'Egitto intanto sta aprendo il suo valico di confine di Rafah conper consentire a dieci ambulanze di trasportare palestinesi gravemente feriti negli ospedali egiziani, secondo ufficiali medici. Intanto, tre razzi sono stati lanciati verso Israele dalla Siria e uno è precipitato in territorio siriano. Mentre le sirene sono entrate in funzione a Tel Aviv e nel centro di Israele dopo una notte di intensi combattimenti.Secondo i media israeliani, si tratta di una pesante raffica di razzi. Il sistema anti-missili ...

