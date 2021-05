Iachini: 'Perché non sono stato confermato? Giusto lasciarsi da amici' (Di sabato 15 maggio 2021) "Il mio più grande errore è stato esonerarlo, i tifosi dovrebbero fargli una statua al Piazzale Michelangelo", aveva detto ieri Rocco Commisso. Parlando di Iachini, che oggi replica. "Le parole del ... Leggi su gazzetta (Di sabato 15 maggio 2021) "Il mio più grande errore èesonerarlo, i tifosi dovrebbero fargli una statua al Piazzale Michelangelo", aveva detto ieri Rocco Commisso. Parlando di, che oggi replica. "Le parole del ...

Advertising

sportli26181512 : Iachini: 'Perché non sono stato confermato? Giusto lasciarsi da amici': Iachini: 'Perché non sono stato confermato?… - Gazzetta_it : Iachini: 'Perché non sono stato confermato? Giusto lasciarsi da amici' #Fiorentina - CarpeDiemHvar13 : @ChiaraAndrea_B Tenerani giusto ieri ha detto in radio che aveva saputo che Commisso stava pensando di confermare I… - lamezzastagione : @ChiaraAndrea_B Iachini si è rivelato davvero un poveretto, perché a quanto ne so io la situazione é già definita e… - apardi63 : In un mondo infernale: Torna Iachini ? Ci salva ? Ha raggiunto l'obiettivo quindi Rocco non può mandarlo via ? (ma… -