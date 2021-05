Gotti: “Alla Samp non possiamo concedere troppo spazio. Dobbiamo reagire dopo la sconfitta contro il Napoli” (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore dell’Udinese, Luca Gotti, Alla vigilia della gara con la Sampdoria è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di campionato. “dopo la sconfitta di Napoli ci siamo parlati. Ci si possono dire tante cose ma poi ciò che va fatto è reagire in concreto sul campo e questo passaggio è l’aspetto più difficile da mettere in pratica. È importantissimo avere questi stimoli per chi svolge il nostro lavoro. Mi pesa particolarmente il fatto che in casa nostra la vittoria manchi da così tanto e l’epilogo delle gare con Juventus e Bologna acuisce ulteriormente questa amarezza”. Poi sulla Sampdoria: “La caratteristica che rende questa avversaria indigesta non solo all’Udinese, ma anche alle altre squadre è che la ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) L’allenatore dell’Udinese, Lucavigilia della gara con ladoria è intervenuto in conferenza stampa per presentare la partita di campionato. “ladici siamo parlati. Ci si possono dire tante cose ma poi ciò che va fatto èin concreto sul campo e questo passaggio è l’aspetto più difficile da mettere in pratica. È importantissimo avere questi stimoli per chi svolge il nostro lavoro. Mi pesa particolarmente il fatto che in casa nostra la vittoria manchi da così tanto e l’epilogo delle gare con Juventus e Bologna acuisce ulteriormente questa amarezza”. Poi sulladoria: “La caratteristica che rende questa avversaria indigesta non solo all’Udinese, ma anche alle altre squadre è che la ...

