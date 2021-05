Federico Umberto D'Amato, tra spionaggio e strategia della tensione (Di sabato 15 maggio 2021) Federico Umberto D’Amato (1919-1996), il lungo padrone degli affari riservati italiani, è tornato ai disonori della cronaca nel processo in corso per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, di cui è indicato fra i mandanti, organizzatori e finanziatori insieme a Gelli, Ortolani e Tedeschi. Sono tutti morti. Come “quinto uomo” dell’esecuzione è imputato Paolo Bellini, già neofascista del gruppo di Parma coinvolto nell’uccisione di due giovani militanti di Lotta Continua, Mario Lupo nel 1972 a Parma e Alceste Campanile nel 1975 a Reggio Emilia. Dell’omicidio, nel 1975, di Campanile, Bellini si dichiarò autore nel 1999. Dopo di allora la sua carriera ha rivendicato altri omicidi, rapine, furti d’arte, mafia e ‘ndrangheta, e collaborazioni con inquirenti e forze dell’ordine. Alle carte del processo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021)D’(1919-1996), il lungo padrone degli affari riservati italiani, è tornato ai disonoricronaca nel processo in corso per la strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna, di cui è indicato fra i mandanti, organizzatori e finanziatori insieme a Gelli, Ortolani e Tedeschi. Sono tutti morti. Come “quinto uomo” dell’esecuzione è imputato Paolo Bellini, già neofascista del gruppo di Parma coinvolto nell’uccisione di due giovani militanti di Lotta Continua, Mario Lupo nel 1972 a Parma e Alceste Campanile nel 1975 a Reggio Emilia. Dell’omicidio, nel 1975, di Campanile, Bellini si dichiarò autore nel 1999. Dopo di allora la sua carriera ha rivendicato altri omicidi, rapine, furti d’arte, mafia e ‘ndrangheta, e collaborazioni con inquirenti e forze dell’ordine. Alle carte del processo ...

