Difficile separarsi dagli smartphone? La scienza rivela il motivo di questo "attaccamento"

separarsi dal proprio smartphone sembra un'impresa impossibile per molti; uno studio ha spiegato l'origine di questo forte attaccamento a tale dispositivo. A fornire una risposta plausibile, rispetto al legame che si crea con gli apparecchi elettronici, è l'University College di Londra; i ricercatori, un team di antropologici guidati dal professor Daniel Miller, hanno analizzato questo fenomeno.

