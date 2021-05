Covid, le ultime news. Circolare ministero Salute: "Via libera ai test salivari". LIVE (Di sabato 15 maggio 2021) I test della saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Lo indica la Circolare del ministero della Salute sul loro utilizzo che detta le indicazioni sulla raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi. Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano Leggi su tg24.sky (Di sabato 15 maggio 2021) Idella saliva possono essere considerati un'opzione per il rilevamento dell'infezione da SARSCoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati preferibilmente entro i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi. Lo indica ladeldellasul loro utilizzo che detta le indicazioni sulla raccolta dei campioni e sulla segnalazione dei casi. Caso ReiThera, la Corte dei Conti boccia il finanziamento per la produzione del vaccino italiano

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 15 maggio Il bollettino Covid in Italia oggi, sabato 15 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione. Le ... Il Servizio Sanità delle Marche ha comunicato nel dettaglio che nelle ultime 24 ore ...

Kerala, il ciclone Tauktae si aggiunge al Covid - 19 ...il quadro è l'emergenza pandemica legata alla variante indiana del Covid - 19, con un livello di contagi che continua a mantenersi molto alto: secondo i dati ufficiali diffusi oggi, nelle ultime 24 ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Covid Italia oggi, bollettino contagi: dati per regione 15 maggio Il bollettino Covid in Italia oggi, sabato 15 maggio, con i dati della Protezione Civile regione per regione. Le news su contagi, ricoveri e morti nel Paese che da lunedì sarà tutto in zona gialla, a ...

Giappone: preoccupazione in aumento sul Covid nel Paese Con una mossa inaspettata, il Governo del Paese che a breve dovrebbe ospitare i Giochi Olimpici aggiunge tre Prefetture nella dichiarazione di stato d’emergenza.

