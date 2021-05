Chi è Francesca Fioretti: vita e carriera dell’ex compagna di Davide Astori (Di sabato 15 maggio 2021) Vediamo chi è Francesca Fioretti, l’ex compagna di Davide Astori. La vita, la carriera e la situazione sentimentale della modella. Francesca Fioretti (Getty Images)Francesca Fioretti è stata legata sentimentalmente al calciatore Davide Astori sino alla tragica morte di quest’ultimo. Il difensore della Fiorentina venne a mancare in seguito ad un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava in ritiro con la squadra in vista di una partita di Serie A che si sarebbe dovuta giocare l’indomani. Una perdita terribile per tutto il mondo del calcio di una delle persone più belle di questo sport. Ancora oggi sono tantissimi i modi in cui Firenze e la sua ... Leggi su chenews (Di sabato 15 maggio 2021) Vediamo chi è, l’exdi. La, lae la situazione sentimentale della modella.(Getty Images)è stata legata sentimentalmente al calciatoresino alla tragica morte di quest’ultimo. Il difensore della Fiorentina venne a mancare in seguito ad un improvviso attacco cardiaco mentre si trovava in ritiro con la squadra in vista di una partita di Serie A che si sarebbe dovuta giocare l’indomani. Una perdita terribile per tutto il mondo del calcio di una delle persone più belle di questo sport. Ancora oggi sono tantissimi i modi in cui Firenze e la sua ...

Advertising

Francesca_Only : RT @deumanizzazione: Ci sono due posti dove le persone rimangono; nella testa o nel cuore. Chi rimane in entrambi è per sempre. - Mari_fa_65 : @FrancescaLodo_ A me non sta antipatica anzi era amica di Francesca e questa volta difendo chi è attaccato dagli op… - aldelbono : RT @codice_edizioni: Le bestie non sono così bestie come si pensa, scriveva Molière. Lo sapete che alcuni primati non umani adottano strate… - questdecisione : RT @codice_edizioni: Le bestie non sono così bestie come si pensa, scriveva Molière. Lo sapete che alcuni primati non umani adottano strate… - antonellacirce1 : @ladyonorato Gentile Francesca purtroppo e’ cosi’ e la cosa peggiore e’ che si attivano celllule tumorali ( penso a… -