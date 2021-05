Amici 2021, Giulia Stabile è la vincitrice del programma (Di domenica 16 maggio 2021) di Maria de Filippi, la finalissima è stata piena d’amore e al tempo stesso di competizione. Amici 2021, Giulia Stabile è la vincitrice, sfida in finale il suo fidanzato Sangiovanni (Screenshot)Pochi minuti fa si è conclusa l’ultima edizione del programma di Maria de Filippi su Canale 5, la finalissima ha avuto un sapore e un’atmosfera dolcissima coronata dalla storia d’amore tra due diciottenni. La ballerina Giulia è la vincitrice del programma, ha stregato il pubblico con la sua esibizione, e sin dalla prima puntata ogni sua esibizione è stata approvata sia dal pubblico che dalla giuria. La concorrente vincitrice ha alzato la coppa del programma dopo aver sconfitto il suo findanzato ... Leggi su ck12 (Di domenica 16 maggio 2021) di Maria de Filippi, la finalissima è stata piena d’amore e al tempo stesso di competizione.è la, sfida in finale il suo fidanzato Sangiovanni (Screenshot)Pochi minuti fa si è conclusa l’ultima edizione deldi Maria de Filippi su Canale 5, la finalissima ha avuto un sapore e un’atmosfera dolcissima coronata dalla storia d’amore tra due diciottenni. La ballerinaè ladel, ha stregato il pubblico con la sua esibizione, e sin dalla prima puntata ogni sua esibizione è stata approvata sia dal pubblico che dalla giuria. La concorrenteha alzato la coppa deldopo aver sconfitto il suo findanzato ...

