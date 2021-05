Amici 20: Tancredi e Aka7even: ecco cosa sta succedendo (Di sabato 15 maggio 2021) Voci di corridoio vorrebbero Tancredi innamorato dell’amico Aka7even, al punto che su Twitter è stata creata una vera e propria “ship” (ndr: le ship sono aggregazioni di fan che supportano, spingono o sperano in una relazione tra due personaggi famosi. Abbreviativo di “relationship”, cioè relazione). Ma Tancredi si è espresso a riguardo, e dopo la sua uscita ha deciso di fare chiarezza con una diretta su Instagram. Il chiacchierio dei fan di Amici, che seguono appassionatamente il programma quasi come fosse una serie tv, “spettegolando” su possibili amori tra i concorrenti, si è fatto sempre più insistente, portando dunque il ragazzo ha dare dei chiarimenti. In una diretta Instagram, come riportato da Novella 2000, il ragazzo ha chiarito la natura del suo legame con Luca: “Continuate a chiedermi questa ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 15 maggio 2021) Voci di corridoio vorrebberoinnamorato dell’amico, al punto che su Twitter è stata creata una vera e propria “ship” (ndr: le ship sono aggregazioni di fan che supportano, spingono o sperano in una relazione tra due personaggi famosi. Abbreviativo di “relationship”, cioè relazione). Masi è espresso a riguardo, e dopo la sua uscita ha deciso di fare chiarezza con una diretta su Instagram. Il chiacchierio dei fan di, che seguono appassionatamente il programma quasi come fosse una serie tv, “spettegolando” su possibili amori tra i concorrenti, si è fatto sempre più insistente, portando dunque il ragazzo ha dare dei chiarimenti. In una diretta Instagram, come riportato da Novella 2000, il ragazzo ha chiarito la natura del suo legame con Luca: “Continuate a chiedermi questa ...

