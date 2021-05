West Side Story: la data in uscita in Italia del remake diretto da Steven Spielberg (Di venerdì 14 maggio 2021) Il remake di West Side Story diretto dal regista Steven Spielberg ha ora una data di uscita in Italia, fissata al mese di dicembre. West Side Story ritornerà sul grande schermo grazie a Steven Spielberg e l'atteso remake del musical cult ha ora una data in uscita in Italia: il 16 dicembre 2021. Il primo trailer, presentato poche settimane fa, ha già attirato l'attenzione con spettacolari sequenze sulle note degli ormai memorabili brani composti da Leonard Bernstein e Stephen Sondheim. Steven Spielberg ha finalmente realizzato il suo ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 14 maggio 2021) Ildidal registaha ora unadiin, fissata al mese di dicembre.ritornerà sul grande schermo grazie ae l'attesodel musical cult ha ora unainin: il 16 dicembre 2021. Il primo trailer, presentato poche settimane fa, ha già attirato l'attenzione con spettacolari sequenze sulle note degli ormai memorabili brani composti da Leonard Bernstein e Stephen Sondheim.ha finalmente realizzato il suo ...

