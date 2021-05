Turismo: edizione digitale Bit, su piattaforma oltre 58mila utenti unici (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) - oltre 58mila utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con più di 7mila appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Questi alcuni dei numeri Bit Digital Edition, l'evoluzione della Borsa Internazionale del Turismo, tenutasi per sei giorni e chiusa oggi. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano, 14 mag. (Adnkronos) -che hanno visitato la, con più di 7mila appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di600 buyer. Questi alcuni dei numeri Bit Digital Edition, l'evoluzione della Borsa Internazionale del, tenutasi per sei giorni e chiusa oggi. In pochi giorni laExpo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories,3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression e ...

