Turismo | edizione digitale Bit | su piattaforma oltre 58mila utenti unici

Milano, 14 mag. (Adnkronos) – oltre 58mila utenti unici che hanno visitato la piattaforma, con più di 7mila appuntamenti di business realizzati in videochat, che hanno fatto incontrare l'offerta di circa 1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda di oltre 600 buyer. Questi alcuni dei numeri Bit Digital Edition, l'evoluzione della Borsa Internazionale del Turismo, tenutasi per sei giorni e chiusa oggi. In pochi giorni la piattaforma Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da contenuti sia multimediali sia tradizionali. Il riscontro anche da parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 milioni di impression.

