Tuffi | Europei Budapest 2021 | Marsaglia e Tocci in finale nel trampolino 3 metri

Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci hanno conquistato l'accesso alla finale della gara del trampolino da 3 metri, in occasione delle eliminatorie degli Europei di Budapest 2021, per quanto riguarda i Tuffi. I due azzurri hanno performato all'altezza delle aspettative, non fallendo le esecuzioni proposte e aggiudicandosi la chance di competere all'ultimo atto dell'evento ungherese; settima posizione per Marsaglia, il quale ha chiuso con 405.40 punti, mentre ottava piazza per Tocci, fermatosi a 405.25 punti. I russi Evgenij Kuznetsov e Nikita Shleikher hanno occupato le prime due posizioni disponibili, mediante Tuffi esteticamente lodevoli e tecnicamente straordinari: 443.70 e 417.10, ...

