Tragedia a Roma, uomo travolto e ucciso da un treno a Tiburtina: linea ferroviaria interrotta (Di venerdì 14 maggio 2021) Tragedia a Roma, dove questa mattina un uomo è stato investito da un treno in transito alla Stazione Tiburtina. uomo investito da un treno a Tiburtina E' accaduto intorno alle 7.45 di stamattina, al binario 7. Il treno, proveniente da Viterbo, era in ripartenza per Termini. Non si conosce ancora l'esatta dinamica, ne' se l'uomo sia scivolato sui binari o se abbia compiuto un gesto estremo. Sul posto sono intervenute le squadre 1A e 3A di vigili del Fuoco, insieme al Carro Sollevamenti, Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Guardia. Al momento la linea ferroviaria è stata interrotta.

