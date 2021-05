Tommaso Zorzi: scontro social con Davide Maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Punto Z, nuovo format di Tommaso Zorzi, è arrivato alle battute conclusive su Italia 1: l’influencer, però, non ha gradito il commento fatto in proposito da un famoso blogger, Davide Maggio. Su Twitter, fra i due c’è stato un vero e proprio scontro social, con accuse reciproche. Tommaso Zorzi è arrivato alle battute conclusive su Italia 1 con il suo format Il Punto Z, dedicato alle vicende Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Punto Z, nuovo format di, è arrivato alle battute conclusive su Italia 1: l’influencer, però, non ha gradito il commento fatto in proposito da un famoso blogger,. Su Twitter, fra i due c’è stato un vero e proprio, con accuse reciproche.è arrivato alle battute conclusive su Italia 1 con il suo format Il Punto Z, dedicato alle vicende Articolo completo: dal blog SoloDonna

