Tommaso Zorzi, brutte notizie all'orizzonte: chiude i battenti (Di venerdì 14 maggio 2021) Tommaso Zorzi, come previsto, chiude i battenti del suo programma su Italia 1: gli ascolti non sono proprio soddisfacenti Eh madonna però #IlPuntoZ pic.twitter.com/t4kf5tmzZL — marika? (@comedicoio ) May 12, 2021 Il Punto Z chiude i battenti. Quella di questa sera sarà l'ultima puntata del talk show di Italia 1 condotto da Tommaso Zorzi per commentare tutte L'articolo proviene da Inews.it.

Isola 2021, diretta 14 maggio: televoto flash a sorpresa e in arrivo il super leader A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Al televoto aperto lunedì fra , , Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli Protagonista di ...

Gaia Zorzi fa coming out e Tommaso Zorzi commenta Gaia Zorzi , la sorella minore di Tommaso Zorzi (fortemente voluta da Alfonso Signorini nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip ), ha fatto coming out su Twitter ironizzando su un tweet di Pierpaolo Pretelli che, ...

Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani insieme: "Un amore verissimo con l'ex ballerino di Amici… Il Fatto Quotidiano Chiuso Il Punto Z di Tommaso Zorzi su Italia 1 Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell'Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, ...

Il Punto Z Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell’Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, ...

A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e. Al televoto aperto lunedì fra , , Rosaria Cannavò e Roberto Ciufoli Protagonista di ...Gaia, la sorella minore di(fortemente voluta da Alfonso Signorini nel cast della prossima edizione del Grande Fratello Vip ), ha fatto coming out su Twitter ironizzando su un tweet di Pierpaolo Pretelli che, ...Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell’Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, ...Mediaset ci mette un punto. Chiude Il Punto Z, la breve striscia quotidiana affidata a Tommaso Zorzi a conclusione del daytime dell’Isola dei Famosi su Italia1. Il motivo sembra palese: il programma, ...