Ternana, Lucarelli: “Vittoria di Bari la svolta, mi ispiro a Mazzarri. Superlega? Creata da club indebitati” (Di venerdì 14 maggio 2021) L'uomo della svolta per la Ternana, neo promossa in Serie B.Una stagione da incorniciare quella della compagine rossoverde, nella quale l'esito finale non è mai sembrato davvero in discussione. Il tecnico della "Fere", Cristiano Lucarelli, è intervenuto nel corso di un'intervista ai microfoni del giornale online "Fanpage", durante la quale l'allenatore toscano si è soffermato sulla promozione in Serie B conquistata dalla sua squadra. Nel corso della conversazione, il tecnico della compagine neroverde ha anche parlato dei temi caldi che al momento emergono nel calcio italiano ed europeo, in particolare di sull'idea "sbagliata" - a detta del tecnico di Livorno - della Superlega. Di seguito le sue parole.CAVALCATA TRIONFALE - "Un percorso fantastico. All’inizio abbiamo fatto una Vittoria e 3 pareggi, con ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) L'uomo dellaper la, neo promossa in Serie B.Una stagione da incorniciare quella della compagine rossoverde, nella quale l'esito finale non è mai sembrato davvero in discussione. Il tecnico della "Fere", Cristiano, è intervenuto nel corso di un'intervista ai microfoni del giornale online "Fanpage", durante la quale l'allenatore toscano si è soffermato sulla promozione in Serie B conquistata dalla sua squadra. Nel corso della conversazione, il tecnico della compagine neroverde ha anche parlato dei temi caldi che al momento emergono nel calcio italiano ed europeo, in particolare di sull'idea "sbagliata" - a detta del tecnico di Livorno - della. Di seguito le sue parole.CAVALCATA TRIONFALE - "Un percorso fantastico. All’inizio abbiamo fatto unae 3 pareggi, con ...

