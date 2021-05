Tampona un furgone con lo scooter | ragazzino di 17 anni in codice rosso

Advertising

Nazione_Sarzana : Tampona un furgone con l’auto rubata - Nazione_Sarzana : Ruba un'auto, tampona un furgone, scappa, ma i video lo incastrano - EcoLunigiana : #Sarzana - A compiere il gesto un noto pluripregiudicato sarzanese di 49 anni, già in precedenza sottoposto alla de… - GazzettadellaSp : Ruba un'auto, ma subito dopo tampona un furgone: identificato e denunciato -

Ultime Notizie dalla rete : Tampona furgone

LA NAZIONE

PESARO - Una serie di incidente stradali nella giornata di ieri tra Pesaro e Vallefoglia. Il più grave è quello accaduto poco dopo le 17 lungo via Gagarin e che ha coinvolto un ragazzino non ancora ...Controlla il permesso di soggiorno online. Bacheca Oggetti Rubati Ricerca oggetti rubati o rinvenuti. Dove siamo Gli uffici della Polizia di Stato. Scrivici Risposte alle tue domande.PESARO - Una serie di incidente stradali nella giornata di ieri tra Pesaro e Vallefoglia. Il più grave è quello accaduto poco dopo le 17 lungo via Gagarin e che ha coinvolto ...Movimentato episodio l’altra mattina: un 49enne sarzanese ha rubato un’auto sulla Variante Aurelia, il proprietario era appena sceso e stava entrando in un negozio. In un attimo il ladro ha ingranato ...