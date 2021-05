Spaccio, controlli dei Carabinieri. Diversi arresti e denunce (Di venerdì 14 maggio 2021) 4 arresti, 5 denunce in stato di libertà e 28 persone segnalate alla Prefettura di Taranto, sono il risultato complessivo dei servizi specifici effettuati dalla Compagnia Carabinieri di Martina Franca, in materia di contrasto allo Spaccio e al consumo di sostanze stupefacenti nell’ultimo mese. In particolare i militari, nel corso delle loro attività hanno tratto in arresto: – un 31enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione e Spaccio di sostanze stupefacenti. Il medesimo veniva trovato in possesso di grammi 20.65 di hascisc; Al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la propria abitazione, in regime di arresti domiciliari. – Un 38enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità ... Leggi su tarantinitime (Di venerdì 14 maggio 2021) 4, 5in stato di libertà e 28 persone segnalate alla Prefettura di Taranto, sono il risultato complessivo dei servizi specifici effettuati dalla Compagniadi Martina Franca, in materia di contrasto alloe al consumo di sostanze stupefacenti nell’ultimo mese. In particolare i militari, nel corso delle loro attività hanno tratto in arresto: – un 31enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, riconosciuto colpevole di detenzione edi sostanze stupefacenti. Il medesimo veniva trovato in possesso di grammi 20.65 di hascisc; Al termine delle formalità di rito veniva tradotto presso la propria abitazione, in regime didomiciliari. – Un 38enne di Grottaglie, su disposizione dell’Autorità ...

