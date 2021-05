Sonego-Rublev in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali BNL d’Italia 2021

(Di venerdì 14 maggio 2021) Lorenzoe Andreysono opposti in occasione dei quarti di finale degliBNL. Al Foro Italico va in scena una sfida che promette scintille tra l’ultimo azzurro rimasto in tabellone ed il talentuoso russo.è reduce da una splendida vittoria contro Thiem e non vuole smettere di stupire. Percorso più agevole per, che ha superato Struff e Bautista senza faticare particolarmente. SEGUI IL LIVE SU SPORTFACE IL TABELLONE IL MONTEPREMI La contesa trasi svolge nella giornata odierna, sabato 15 maggio, sulla Grand Stand Arena, non prima delle ore 11.00. Latelevisiva sarà offerta da Sky Sport (201 o 204), ...

... quello che a noi italiani interessava più da vicino: la sfida fra l'eroina Lorenzoe il numero 2 della Race, il russo Andrey. Il match è in programma domani alle 11.... nel giorno dei quarti di finale: non inizia neanche il tanto atteso match tra l'ultimo italiano ancora in corsa, Lorenzo, e il russo Andrey. Rinviata anche la partita del torneo ...Sonego e Rublev erano scesi in campo per il palleggio di riscaldamento, ma la diminuzione della pioggia si è rivelata solo una temporanea illusione. Dopo appena 10 minuti, ha già rirpreso a diluviare ...