Sondaggi elettorali EMG, Fratelli d’Italia diventa il secondo partito (Di venerdì 14 maggio 2021) E alla fine ce l’ha fatta. secondo i Sondaggi elettorali di EMG questa settimana Fratelli d’Italia è riuscito a diventare secondo partito dietro la Lega, superando sia PD che Movimento 5 Stelle. Grazie a un aumento del 0,9% è arrivato al 18,5%, un decimale davanti il M5S, in calo del 0,6% al 18,4%. La Lega, però, pressoché stabile al 22,2%, è ancora piuttosto distante. Rimane indietro il PD, al 16,9%, partito con cui EMG non è molto generoso da diverse settimane. Piuttosto stabili sono anche Forza Italia e Italia Viva, al 6,9% e al 4%. Davanti ad Azione al 3,3% Come sempre i Sondaggi elettorali si occupano anche della fiducia degli italiani verso i ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 14 maggio 2021) E alla fine ce l’ha fatta.di EMG questa settimanaè riuscito aredietro la Lega, superando sia PD che Movimento 5 Stelle. Grazie a un aumento del 0,9% è arrivato al 18,5%, un decimale davanti il M5S, in calo del 0,6% al 18,4%. La Lega, però, pressoché stabile al 22,2%, è ancora piuttosto distante. Rimane indietro il PD, al 16,9%,con cui EMG non è molto generoso da diverse settimane. Piuttosto stabili sono anche Forza Italia e Italia Viva, al 6,9% e al 4%. Davanti ad Azione al 3,3% Come sempre isi occupano anche della fiducia degli italiani verso i ...

Advertising

infoitinterno : Sondaggi elettorali, Fratelli d’Italia è il secondo partito dopo la Lega: superati Pd e M5s - loziovale : @ancarola1973 Quindi dovremmo mandarlo via per non far incazzare Italia Viva? Certo che vi sentite proprio stocazzo… - TrendOnline : Sondaggi politici elettorali: scopri nell'articolo i dati delle ultime rilevazioni con Fratelli d'Italia sempre più… - zazoomblog : Sondaggi politici elettorali oggi 14 maggio 2021: Fratelli d’Italia sorpassa anche il Pd ed è il secondo partito -… - Dagherrotipo1 : @LegaSalvini Pensate le grasse risate che fanno quelli della Camorra, SCU, Ndrangheta, Mafia... Vedendo il teorico… -