Rai | i “sinistri” all’assalto di “Anni 20” | Meloni | “Vogliono trasformarci nella Corea del Nord” video

Ma come diavolo funziona la censura in Rai? E' ancora lecito per tutti criticare? Se lo chiede Giorgia Meloni: "Il Pd grida allo scandalo e invoca il bavaglio contro la trasmissione 'Anni '20' per questo servizio sarcastico che osa criticare l'Unione Europa": lo scrive su Fb la presidente di FdI postando il sevizio del programma di Raidue condotto da Francesca Parisella. "A quanto pare – per la sinistra – il diritto di critica è un privilegio riservato solo a chi la pensa come loro. Vogliono trasformarci nella Corea del Nord: e la cosa più grave è che i vertici della Rai, il servizio pubblico pagato con i soldi degli italiani, piuttosto che difendere il pluralismo fanno sapere di essere pronti alla censura. Questa è la loro libertà di pensiero".

