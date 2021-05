Processo rifatto | il narcos bergamasco Locatelli condannato a 24 anni

(Di venerdì 14 maggio 2021) Nel 1989 Claudio Pasqualeriuscì a a evadere dal carcere francese di Grasse. Nel 2010, quando era statoa 26come broker di narcotraffici, le intercettazioni vennero distrutte e un giudice milanese nel 2018 annullò i tre gradi di giudizio per un difetto di notifica. Ma come riporta il Corriere della Sera, giovedì il— dunqueda capo a Milano, in partenza senza più l’audio delle intercettazioni, con l’handicap di trattare episodi di oltre 30fa pur ricostruiti a ritroso dal luogotenente della Dia Severino Terlizzi, con molti atti di controversa utilizzabilità e parecchie prescrizioni incipienti — è stato faticosamente raddrizzato dalla pm Giovanna Cavalleri fino alla sentenza con la quale le giudici Savoia-De Cristofaro-Zamagni hanno ...

Ma ieri il- dunqueda capo a Milano, in partenza senza più l'audio delle intercettazioni, con l'handicap di trattare episodi di oltre 30 anni fa pur ricostruiti a ritroso dal ...Questorappresenta una forma di apprendimento per imitazione attraverso una figura ... in quella circostanza sa dal padre che non si èuna famiglia, ma che da alcuni anni ormai convive ...Il tribunale di milano hanno ricondannato Locatelli a 24 anni di carcere per associazione a delinquere. Nel 1989 per farlo evadere dal carcere francese di Grasse, un commando diede l’assalto alla scor ...Tutto da rifare. Col ‘trasloco’ del processo dal Tribunale di Massa a quello di Spezia. E’ l’esito del processo che si è aperto (e subito dopo chiuso) a Massa. L’imputato è un imprenditore edile nato ...