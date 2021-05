Prima di Alberto Matano c’era lui | ma da anni non si vede più in TV Ecco che fine ha fatto Michele Cucuzza

Leggi su viaggiarealverde

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ha debuttato nel 1985 col suo primo contratto con la Rai, diventando in breve il volto del Tg2 e del programma di approfondimento Pegaso,Cocuzza, e nel 1998 approda alla conduzione della trasmissione La vita in diretta, che lo haconoscere e amare dal grande pubblico. E dopo aver diretto per tre, dal 2008 al 2011, il programma Uno mattina insieme ad Eleonora Daniele a un certo punto ha deciso di tornare in radio, e ha anche pubblicato ben 6 libri; poi dal 2016, terminato il suo contratto con la Rai, ha condotto varie trasmissioni su reti regionali come TeleNorba. La sospensione Forse non tutti ricordano che il giornalista si è autosospeso dalla conduzione de La vita in diretta per via di un presunto scandalo, portato alla luce da Striscia la Notizia, circa le pubblicità occulte nel corso del ...