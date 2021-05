Polizia arresta due spacciatori, uno vicino a scuola (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – La Polizia di Stato arresta 2 spacciatori, uno dei quali “operava” vicino ad una scuola, ed un ricercato con una pena di 5 anni da scontare. Il primo ad essere arrestato dai poliziotti diretti da Michele Peloso e’ stato un 42enne originario dei Castelli Romani: l’uomo e’ stato fermato subito dopo aver ceduto della cocaina ad un tossicodipendente sotto i portici di via San Biagio Platani. Oltre ad alcune dosi di stupefacente, all’uomo sono stati sequestrati poco meno di 250 euro. Un albanese di 35 anni, deve scontare una pena di 5 anni ovvero il residuo di alcune condanne per evasione, ricettazione e stupefacenti, che la Procura di Terni ha unificato in un unico provvedimento. L’uomo e’ stato rintracciato nelle vicinanze della sua abitazione e condotto a Regina Coeli. Spacciava ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma – Ladi Stato, uno dei quali “operava”ad una, ed un ricercato con una pena di 5 anni da scontare. Il primo ad essereto dai poliziotti diretti da Michele Peloso e’ stato un 42enne originario dei Castelli Romani: l’uomo e’ stato fermato subito dopo aver ceduto della cocaina ad un tossicodipendente sotto i portici di via San Biagio Platani. Oltre ad alcune dosi di stupefacente, all’uomo sono stati sequestrati poco meno di 250 euro. Un albanese di 35 anni, deve scontare una pena di 5 anni ovvero il residuo di alcune condanne per evasione, ricettazione e stupefacenti, che la Procura di Terni ha unificato in un unico provvedimento. L’uomo e’ stato rintracciato nelle vicinanze della sua abitazione e condotto a Regina Coeli. Spacciava ...

Ultime Notizie dalla rete : Polizia arresta GUERRA ISRAELE: "PRONTA INVASIONE GAZA"/ Razzi su Tel Aviv, colpito villaggio Hamas ...e l'ho aggiornato sulla decisione di rafforzare immediatamente la vigilanza con le forze di polizia ... LA GUERRA TOTALE TRA ISRALE E HAMAS Non si arresta quella che ormai a tutti gli effetti è una ...

Taranto: la polizia arresta banda di truffatori Le operazioni della Squadra Mobile, hanno permesso di identificare e sgominare un'articolata banda di truffatori. Nelle conseguenti perquisizioni, hanno sequestrato in casa degli indagati, più di ...

LA POLIZIA ARRESTA UN GIOVANE SPACCIATORE NEL SALERNIT Sergio Vessicchio Arzano e Casoria, controlli dei Carabinieri. 67enne arrestato per maltrattamenti in famiglia ARZANO – I carabinieri della compagnia di Casoria – nell’ambito dei servizi disposti dal comando provinciale di Napoli – hanno setacciato le strade di Arzano e Casoria. 91 i veicoli controllati e 131 ...

Sassari, ruba 900 euro di profumi con la borsa schermata: arrestata 19enne Sventati due furti in poche ore ieri a Sassari. In tarda mattinata gli agenti della Polizia locale hanno arrestato una 19enne che aveva rubato 900 euro di merce in una galleria commerciale del centro.

