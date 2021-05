Pd: Orlando, alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata (Di venerdì 14 maggio 2021) L'alleanza col M5s del Partito democratico è "complicata", e "questo lo sapevamo, l'abbiamo sperimentato nelle scorse elezioni regionali. Non credo che sia finita, credo che sia una strada obbligata, ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 maggio 2021) L'coldel Partito democratico è "", e "questo lo sapevamo, l'abbiamo sperimentato nelle scorse elezioni regionali. Non credo che sia, credo che sia una strada obbligata, ...

Advertising

LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Pd, Orlando: 'Alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata' #andreaorlando - giornaleradiofm : Approfondimenti: Pd: Orlando, alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata: (ANSA) - ROMA, 14 MAG - L'alleanza c… - GHERARDIMAURO1 : Pd: Orlando, alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pd, Orlando: 'Alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata' #andreaorlando - iconanews : Pd: Orlando, alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata -