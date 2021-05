Nessun libro deve far paura (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi va in una delle tante librerie Feltrinelli chiedendo una copia del libro di Alfredo Mantovano “Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo” (edito da Cantagalli) si sentirà rispondere che il volume lì non c’è né è possibile prenotarlo. Insomma, alla Feltrinelli il volume di Mantovano (giudice di Cassazione e vicepresidente del Centro studi intitolato al giudice Rosario Livatino, fresco di beatificazione) non si può comprare. Naturalmente, essendo la libreria un soggetto privato, può decidere quali libri vendere e quali no, quali esporre sugli scaffali e quali lasciare nel retrobottega, e ci mancherebbe altro. Il problema è il rifiuto di accettare una prenotazione per un determinato libro, pratica che sa di ostruzionismo commerciale. Feltrinelli ha dapprima parlato di problemi legati alla distribuzione, chiamando in ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 14 maggio 2021) Chi va in una delle tante librerie Feltrinelli chiedendo una copia deldi Alfredo Mantovano “Legge omofobia perché non va. La proposta Zan esaminata articolo per articolo” (edito da Cantagalli) si sentirà rispondere che il volume lì non c’è né è possibile prenotarlo. Insomma, alla Feltrinelli il volume di Mantovano (giudice di Cassazione e vicepresidente del Centro studi intitolato al giudice Rosario Livatino, fresco di beatificazione) non si può comprare. Naturalmente, essendo la libreria un soggetto privato, può decidere quali libri vendere e quali no, quali esporre sugli scaffali e quali lasciare nel retrobottega, e ci mancherebbe altro. Il problema è il rifiuto di accettare una prenotazione per un determinato, pratica che sa di ostruzionismo commerciale. Feltrinelli ha dapprima parlato di problemi legati alla distribuzione, chiamando in ...

Advertising

danielectric76 : RT @ilfoglio_it: Nessun libro deve far paura. Alla Feltrinelli non c’è il volume di Mantovano sul ddl Zan. Qualche domanda - claireguerrera : RT @ilfoglio_it: Nessun libro deve far paura. Alla Feltrinelli non c’è il volume di Mantovano sul ddl Zan. Qualche domanda - ilfoglio_it : Nessun libro deve far paura. Alla Feltrinelli non c’è il volume di Mantovano sul ddl Zan. Qualche domanda - pacoxx122 : @nadiarizzo1210 no non la capiscono perchè gli italiani non lhanno mai trovata in nessun libro di storia ?? - gajainthesky : @onedakamysmjle Ok a parte amore e psiche e il ritratto di Dorian gray non conosco nessun altro libro, ma Banana Yo… -

Ultime Notizie dalla rete : Nessun libro Michele (Santoro) chi? ...nelle pagine del libro? Parliamone. Tutto il racconto sapientemente conduce ad un assioma: i cattivi sono quelli di cosa nostra, quella di allora che adesso non si sa bene cosa sia e quindi nessun ...

Meloni: 'A Draghi propongo incontri periodici con Fratelli d'Italia' E ancora centrodestra, migranti, Copasir e il libro scritto "perché almeno si potesse criticare chi ... nessun coprifuoco, nessuna limitazione della libertà delle persone". "Noi abbiamo provato a ...

Nessun libro deve far paura Il Foglio Nessun libro deve far paura Alla Feltrinelli non c’è il volume di Mantovano sul ddl Zan. Qualche domanda Un punto di riferimento per progressisti, ecologisti, cattolici, ...

Meloni, nessuna rivalità con Salvini ma mia fermezza paga I rapporti fra lei e Salvini sono tesi? La domanda viene rivolta da Avvenire alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che subito punta a spegnere eventuali polemiche politiche: "Non mi piace c ...

...nelle pagine del? Parliamone. Tutto il racconto sapientemente conduce ad un assioma: i cattivi sono quelli di cosa nostra, quella di allora che adesso non si sa bene cosa sia e quindi...E ancora centrodestra, migranti, Copasir e ilscritto "perché almeno si potesse criticare chi ...coprifuoco, nessuna limitazione della libertà delle persone". "Noi abbiamo provato a ...Alla Feltrinelli non c’è il volume di Mantovano sul ddl Zan. Qualche domanda Un punto di riferimento per progressisti, ecologisti, cattolici, ...I rapporti fra lei e Salvini sono tesi? La domanda viene rivolta da Avvenire alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che subito punta a spegnere eventuali polemiche politiche: "Non mi piace c ...