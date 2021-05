Letta a Draghi: "Missione maggioranza? Non limitiamoci a vaccini e Pnrr" (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma - Enrico Letta ha chiesto a Mario Draghi "di dare una nuova Missione alla maggioranza, che non può limitarsi al piano vaccini e a inviare il Pnrr a Bruxelles". Per il Pd l'orizzonte del governo ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma - Enricoha chiesto a Mario"di dare una nuovaalla, che non può limitarsi al pianoe a inviare ila Bruxelles". Per il Pd l'orizzonte del governo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'Se falliremo sulla spesa fallirà l'Italia e l'idea di Next generation Ue, se non riusciremo a spendere quei soldi,… - petergomezblog : Pd, Letta: “Chiediamo a Draghi di dare una nuova missione alla maggioranza, non solo Pnrr e vaccini. Rai? Serve un… - LegaSalvini : #SALVINI: “LETTA CONTRO REFERENDUM GIUSTIZIA? LUI È NATO PER PROVOCARE E CREARE PROBLEMI A DRAGHI” - apavo75 : RT @fenice_risorta: Le comiche... #letta chiede a #Draghi un cambio di passo ?????????????????????????????? - Adelchi16 : RT @Gianmar26145917: #TG1, #Letta: 'Se riapriamo è grazie a #Draghi che ha frenato #Salvini e le sue dichiarazioni irresponsabili'?? Questo… -