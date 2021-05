IL SEGRETO finisce in prima serata. Ultima puntata speciale, ecco quando! (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultime battute per Il SEGRETO, che come sappiamo sta per terminare anche in Italia il suo lunghissimo arco narrativo. E a tal proposito c’è una bella notizia per tutti i fan della soap, che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni con le sue storie e i suoi personaggi. Leggi anche: Il SEGRETO anticipazioni: JEAN PIERRE viene arrestato! Cominciamo col dire che nelle prossime due domeniche (16 e 23 maggio) le vicende ambientate a Puente Viejo saranno ancora con noi la domenica pomeriggio dopo Beautiful. E poi? Occhio perché per gli aficionados della serie pare esserci “una bella scorpacciata” in arrivo in prime time. Il SEGRETO in prima serata su Canale 5 venerdì 28 maggio Fatte salve variazioni dell’Ultima ora, ci risulta che Canale 5 abbia previsto una megapuntata ... Leggi su tvsoap (Di venerdì 14 maggio 2021) Ultime battute per Il, che come sappiamo sta per terminare anche in Italia il suo lunghissimo arco narrativo. E a tal proposito c’è una bella notizia per tutti i fan della soap, che ci ha tenuto compagnia per tantissimi anni con le sue storie e i suoi personaggi. Leggi anche: Ilanticipazioni: JEAN PIERRE viene arrestato! Cominciamo col dire che nelle prossime due domeniche (16 e 23 maggio) le vicende ambientate a Puente Viejo saranno ancora con noi la domenica pomeriggio dopo Beautiful. E poi? Occhio perché per gli aficionados della serie pare esserci “una bella scorpacciata” in arrivo in prime time. Ilinsu Canale 5 venerdì 28 maggio Fatte salve variazioni dell’ora, ci risulta che Canale 5 abbia previsto una mega...

Advertising

zazoomblog : Il Segreto finisce venerdì 28 maggio in prima serata. Nello stesso pomeriggio l’ultima puntata di Daydreamer -… - zazoomblog : Il Segreto finisce venerdì 28 maggio in prima serata. Nello stesso pomeriggio l’ultima puntata di Daydreamer -… - infoitcultura : IL SEGRETO finisce in prima serata. Ultima puntata speciale, ecco quando! - zazoomblog : IL SEGRETO finisce in prima serata. Ultima puntata speciale ecco quando! - #SEGRETO #finisce #prima #serata. - ChiccoPignataro : @Serieturcheita Dove lo hai visto che Il Segreto finisce venerdì 28? -