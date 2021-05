I giudici confermano la squalifica ad Alex Schwazer. Addio a Tokyo (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Per Alex Schwazer l'Olimpiade di Tokyo ‘non s'ha da fare'. L'ultimo atto di una vicenda strana, nebulosa, misteriosa e con diversi interrogativi che resteranno aperti, è il mancato provvedimento della sospensione da parte del Tribunale federale svizzero della squalifica che avrebbe forse solo allungato la speranza al marciatore italiano di essere riabilitato. Ad informare i legali dell'ormai ex marciatore italiano – 36 anni, papà di due bambini, sposato con la sua Kathrin non tornerà più alle gare – è stata l'AGI entrata in possesso del documento prodotto dalla I/a Corte di diritto civile del Tribunale federale elvetico. Quattro fogli a firma della sua giudice presidente Christina Kiss. Cosa dicono le carte In data 11 maggio era stato deciso di respingere l'istanza di conferimento della sospensione e di altre misure cautelari ... Leggi su agi (Di venerdì 14 maggio 2021) AGI - Perl'Olimpiade di Tokyo ‘non s'ha da fare'. L'ultimo atto di una vicenda strana, nebulosa, misteriosa e con diversi interrogativi che resteranno aperti, è il mancato provvedimento della sospensione da parte del Tribunale federale svizzero dellache avrebbe forse solo allungato la speranza al marciatore italiano di essere riabilitato. Ad informare i legali dell'ormai ex marciatore italiano – 36 anni, papà di due bambini, sposato con la sua Kathrin non tornerà più alle gare – è stata l'AGI entrata in possesso del documento prodotto dalla I/a Corte di diritto civile del Tribunale federale elvetico. Quattro fogli a firma della sua giudice presidente Christina Kiss. Cosa dicono le carte In data 11 maggio era stato deciso di respingere l'istanza di conferimento della sospensione e di altre misure cautelari ...

Ultime Notizie dalla rete : giudici confermano Assoluzione Salvini, il presidente della regione Calabria Spirlì "Giustizia trionfa" ...ma ci eravamo scandalizzati per il tentativo di strumentalizzare politicamente il lavoro di giudici ... Le Regioni che hanno una maggioranza di centrodestra, e lo stesso Governo nazionale, confermano che ...

I giudici confermano la squalifica ad Alex Schwazer. Addio a Tokyo

Pedofilia: Cassazione conferma condanna per ex prete Confermata questa sera dalla Cassazione la condanna a 2 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione nei confronti di un ex sacerdote accusato di aver abusato di una bimba di dieci anni, vicenda che lo port ...

Tentata estorsione a imprenditore di Manfredonia, conferma condanna per montanaro Bari, 14 maggio 2021. “Nel caso in esame il ricorrente chiede una nuova valutazione delle prove acquisite, diversa da quella effettuata dai giudici di merito, proponendo una ricostruzione dei fatti di ...

