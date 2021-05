Google Chrome | la funzione back-forward potrebbe cambiarvi la vita…

Leggi su computermagazine

(Di venerdì 14 maggio 2021) Arriva unadecisamente interessante per uno dei browser più utilizzati al mondo, leggasi il buon vecchioby. Come molti di voi sanno, lo strumento per navigare firmato Big G non è proprio un grande amico della RAM., la nuova: i dettagliSe per caso vi fosse capitato di aprire la “gestione attività” del vostro computer avrete potuto notare un utilizzo di memoria a volte spropositato per ogni pagina del browser aperta, di conseguenza, più pagine teniamo open in simultanea sul browser e più il nostro caro pc si sforza. Negli ultimi anni la multinazionale di Mountain View ha cercato in vari modi di correre al riparo, senza comunque ottenere risultati significativi. Una manoro però arrivare in tal senso ben presto, ...