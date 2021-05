Fedez ricorda Vittorio Arrigoni per parlare della Striscia di Gaza: “Testimonianze, non opinioni” (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime stories su Instagram Fedez ricorda Vittorio Arrigoni. Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie richieste di commentare quanto sta accadendo sulla Striscia di Gaza in questi giorni di morte e distruzione. Recentemente si sono pronunciati tanti artisti, da Ghali a Gemitaiz, e Federico Lucia mancava all’appello. A questo punto Fedez sottolinea che la sua opinione non aiuta alla comprensione della questione israelo-palestinese, per questo affida il suo pensiero alla memoria di Vittorio Arrigoni. Vittorio Arrigoni, lo ricordiamo, è stato uno scrittore e giornalista, ma soprattutto attivista italiano rapito e ucciso a Gaza nel 2011, ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 14 maggio 2021) Nelle ultime stories su Instagram. Lo fa, il rapper e influencer milanese, per rispondere alle varie richieste di commentare quanto sta accadendo sulladiin questi giorni di morte e distruzione. Recentemente si sono pronunciati tanti artisti, da Ghali a Gemitaiz, e Federico Lucia mancava all’appello. A questo puntosottolinea che la sua opinione non aiuta alla comprensionequestione israelo-palestinese, per questo affida il suo pensiero alla memoria di, lo ricordiamo, è stato uno scrittore e giornalista, ma soprattutto attivista italiano rapito e ucciso anel 2011, ...

