Fasce di rischio, tutta Italia in giallo: una sola Regione in arancione (Di venerdì 14 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, come ormai accade di consueto da qualche mese, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in giornata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 17 maggio. L'ordinanza riguarda il nuovo scenario di rischio e la conseguente divisione in Fasce del Paese. Passano in area gialla le Regioni Sicilia e Sardegna. Resta in area arancione la Valle d'Aosta. Tutte le altre Regioni e Province Autonome sono in area gialla. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

