Esce oggi Il cielo contromano di Deddy e c’è la data del primo live (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca ormai pochissimo alla finale di Amici 20, domani sera conosceremo il nome del vincitore di questa edizione del talent di Maria de Filippi. Una edizione che è stata caratterizzata dal grande successo per gli ascolti delle puntate del serale, ma anche dallo straordinario successo dei cantanti che hanno conquistato dischi d’oro e di platino. Esce oggi “IL cielo contromano”, il primo Ep di inediti di Deddy, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20. L’Ep, in uscita per Warner Music e già ai vertici delle chart, è stato anticipato dall’omonimo singolo già certificato ORO con oltre 12 milioni di stream su Spotify. Deddy da Amici 20 ai concerti live: le date Annunciata oggi anche la prima ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 14 maggio 2021) Manca ormai pochissimo alla finale di Amici 20, domani sera conosceremo il nome del vincitore di questa edizione del talent di Maria de Filippi. Una edizione che è stata caratterizzata dal grande successo per gli ascolti delle puntate del serale, ma anche dallo straordinario successo dei cantanti che hanno conquistato dischi d’oro e di platino.“IL”, ilEp di inediti di, nome d’arte di Dennis Rizzi, finalista dell’edizione di Amici 20. L’Ep, in uscita per Warner Music e già ai vertici delle chart, è stato anticipato dall’omonimo singolo già certificato ORO con oltre 12 milioni di stream su Spotify.da Amici 20 ai concerti: le date Annunciataanche la prima ...

