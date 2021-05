Denise Pipitone lettera anonima | testimone vide la bimba dopo il sequestro | attenzione su due nomi

(Di venerdì 14 maggio 2021)oggi: laricevuta dall’avvocato Giacomo Frazzitta potrebbe portare alla svolta nel caso. La missiva, secondo quanto trapela, conterrebbe informazioni attendibili e già in parte verificate.oculare avrebbe vistoil rapimento Unoculare racconta di avere vistoin un momento successivo al rapimento, avvenuto il 1° Settembre del 2004. Proprio all’anonimo si è rivolto il legale di Piera Maggio, invitandolo a contattarlo per fornire alla famigliaaltre informazioni. si tratterebbe di una persona bene informata, e quindi a conoscenza di elementi che davvero stavolta potrebbero spianare la strada ...

Si torna a parlare di, la bambina scomparsa 17 anni fa da Mazara Del Vallo . Nessuna traccia in questi anni, solo tanti avvistamenti che non hanno portato nulla. Adesso, però, si sono riaccesi i riflettori ...Il caso dicontinua: che fine ha fatto la bambina scomparsa il 1 settembre 2004? Spunta una lettera anonima Si è conclusa l'ultima puntata di Storie italiane. Eleonora Daniele ha concluso la ...Le nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone e un nuovo focus sul caso di Ciro Grillo , il figlio del comico e garante del Movimento 5 ...L'avvocato di Piera Maggio Frazzitta, ha deciso di svelare alcune cose della lettera che potrebbe far luce sul caso di Denise Pipitone.