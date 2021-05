De Paul-Napoli, De Laurentiis accelera. Spunta una novità nella trattativa (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Napoli vuole De Paul. Il centrocampista dell’Udinese piace al patron azzurro. L’argentino è finito anche nel mirino di Milan, Inter e Juventus. Proprio i rossoneri hanno proposto il cartellino di Jens Petter Hauge più un conguaglio economico. De Paul, che i Pozzo valutano 40 milioni, ha impressionato la dirigenza azzurra, nell’ultima partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona. De Laurentiis e Pozzo ne avevano già parlato, ma ora il Napoli secondo le ultime indiscrezioni sembra essere passata in vantaggio rispetto alla concorrenza, Napoli SU DE Paul: ADL ACCCELERA Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lebombedivald.it: “Il Napoli sarebbe in pole De Paul. La dirigenza dell’Udinese ha apprezzato la strategia del ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 14 maggio 2021) Ilvuole De. Il centrocampista dell’Udinese piace al patron azzurro. L’argentino è finito anche nel mirino di Milan, Inter e Juventus. Proprio i rossoneri hanno proposto il cartellino di Jens Petter Hauge più un conguaglio economico. De, che i Pozzo valutano 40 milioni, ha impressionato la dirigenza azzurra, nell’ultima partita disputata allo stadio Diego Armando Maradona. Dee Pozzo ne avevano già parlato, ma ora ilsecondo le ultime indiscrezioni sembra essere passata in vantaggio rispetto alla concorrenza,SU DE: ADL ACCCELERA Secondo quanto raccolto dalla redazione de Lebombedivald.it: “Ilsarebbe in pole De. La dirigenza dell’Udinese ha apprezzato la strategia del ...

