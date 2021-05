Covid, monitoraggio settimanale: scendono Rt e incidenza. Nessuna regione a rischio alto (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano i primi dati dell'Istituto Superiore della Sanità con il Ministero della Salute che sono al centro della cabina di regia che deciderà la nuova mappa regionale del rischio e le fasce di colore. Leggi su tg.la7 (Di venerdì 14 maggio 2021) Arrivano i primi dati dell'Istituto Superiore della Sanità con il Ministero della Salute che sono al centro della cabina di regia che deciderà la nuova mappa regionale dele le fasce di colore.

Advertising

Agenzia_Ansa : In un mese si sono quasi dimezzati i ricoveri per Covid in Italia e si è allentata ulteriormente la pressione sugli… - rtl1025 : ?? Nessuna #Regione è classificata a #rischio alto per la terza settimana consecutiva. E' quanto emerge dai dati del… - magicaGrmente22 : La farsa continuerà fino al pass vaccinale e non solo. Monitoraggio Covid, cambia l'Rt: i nuovi colori delle regio… - infoitsalute : Covid, primi dati del monitoraggio settimanale: scendono Rt e incidenza - infoitinterno : Covid, oggi monitoraggio Iss e nuova mappa di rischio delle regioni -