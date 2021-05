CorSport | Psg e Atletico su Fabian Ruiz | per il Napoli vale 60 milioni

(Di venerdì 14 maggio 2021) L’ottima stagione disputata finora daha aumentato le voci su una sua possibile partenza al termine della stagione. Il Corriere dello Sport, in tal senso, scrive che sul giocatore ci sono Paris Saint-Germain eMadrid. Per lo spagnolo, il cui contratto scadrà nel 2023, ilchiede 60di euro. L'articolo ilsta.

De Laurentiis li considera incedibili. Ferma restando la necessità di rinnovare il capitano. Anche Fabian è tra loro, ma piace ae Atletico Il Corriere dello Sport fa la lista degli incedibili del Napoli: Zielinski, Lozano, Osimhen e Insigne. Nessuno di loro sarà messo sul mercato, in estate. Ferma restando la situazione ......genio al veleno in panca (a proposito si raccomanda la recente intervista di Re Carlo al... Non è arte sua, quella roba lì, soprattutto dopo aver visto Jorginho contro il. C'è da dire che ...De Laurentiis li considera incedibili. Ferma restando la necessità di rinnovare il capitano. Anche Fabian è tra loro ...Pierpaolo Marino e Luciano Spalletti al Napoli, Aureliio De Laurentiis ha idee diverse sul loro possibile arrivo. Il punto di Ciro Venerato.