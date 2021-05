Coronavirus, i dati – 7.567 nuovi contagi e 182 morti. Calano ancora i ricoveri in reparto e in terapia intensiva (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 i nuovi contagi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve calo rispetto agli 8mila di ieri. Il numero di tamponi effettuati (tra antigenici e molecolari) invece è cresciuto a 298mila. Di conseguenza il tasso di positività, cioè il rapporto tra test e infezioni accertate, torna a calare al 2,53%. I decessi sono 182. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, l’ultimo bollettino del ministero della Salute fotografa una situazione in costante miglioramento: continuano infatti a calare i ricoveri in area medica (-558) e in terapia intensiva (-33). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Sono 7.567 idiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia, in lieve calo rispetto agli 8mila di ieri. Il numero di tamponi effettuati (tra antigenici e molecolari) invece è cresciuto a 298mila. Di conseguenza il tasso di positività, cioè il rapporto tra test e infezioni accertate, torna a calare al 2,53%. I decessi sono 182. Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, l’ultimo bollettino del ministero della Salute fotografa una situazione in costante miglioramento: continuano infatti a calare iin area medica (-558) e in(-33). (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

