Caso Gregoretti, il gup: non luogo a procedere per Salvini che ribadisce 'Ho fatto il mio dovere' - Milano Post (Di venerdì 14 maggio 2021) (Tgcom24) Milano Post Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147 Milano. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845 Leggi su milanopost.info (Di venerdì 14 maggio 2021) (Tgcom24)è edito dalla Società Editoriale NuovaS.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60 - 20147. C. F/P. IVA 9296810964 R. E. A. MI " 2081845

Advertising

LegaSalvini : ?? ++ #GREGORETTI, CASO ARCHIVIATO: SALTANO LE ACCUSE A #SALVINI ++ - Giorgiolaporta : #SalviniAssolto per il caso #Gregoretti. Perché difendere i confini è dovere di un Ministro e non può essere reato!… - Antonio_Tajani : Bene la decisione di non rinviare a giudizio @matteosalvinimi per il caso della nave #Gregoretti. Quanto accaduto è… - mavonto : Prendo atto della decisione del GUP in merito al caso Gregoretti. In questo tripudio a favore del Difensore dei Sac… - UffPost : RT @LegaSalvini: CASO #GREGORETTI, SALVINI PROSCIOLTO A CATANIA. HA DIFESO L'ITALIA E GLI ITALIANI! ???? -