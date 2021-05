Brusaferro: “Curva in calo. Fase di transizione, misure via con progressività”. I colori: tutta Italia in zona gialla tranne la Valle d’Aosta (Di venerdì 14 maggio 2021) tutta Italia in zona gialla, tranne la Valle d’Aosta. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della Salute firmerà una nuova ordinanza in vigore dal 17 maggio. Continua quindi la “lenta decrescita” della Curva. A confermarlo durante la consueta conferenza stampa del venerdì è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro. Passano in area gialla le le Regioni Sicilia e Sardegna, mentre per il resto della penisola il colore resta lo stesso della settimana scorsa. In tutti i paesi europei, specifica Brusaferro “le curve sono stabili o in lenta decrescita”. In calo anche l’incidenza. “Nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021)inla. Sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, il ministro della Salute firmerà una nuova ordinanza in vigore dal 17 maggio. Continua quindi la “lenta decrescita” della. A confermarlo durante la consueta conferenza stampa del venerdì è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio. Passano in areale le Regioni Sicilia e Sardegna, mentre per il resto della penisola il colore resta lo stesso della settimana scorsa. In tutti i paesi europei, specifica“le curve sono stabili o in lenta decrescita”. Inanche l’incidenza. “Nel flusso del ministero della Salute è pari a 96 ...

