Branco di cinghiali a Roma "scippa" la spesa a una donna fuori da un supermercato- VIDEO

Advertising

Radio1Rai : ?? #Roma Fa il giro del web il video di un branco di femmine di #cinghiali con alcuni piccoli che ‘puntano’ (e conqu… - SkyTG24 : Roma, branco di cinghiali ruba la spesa a una donna - repubblica : Famiglia di cinghiali scippa la spesa a una signora: le immagini girate nel parcheggio del supermercato - BarisiGiancarlo : RT @spinax64: Tutti i giornali, compreso il @fattoquotidiano , confondono Roma col comune di Formello. E come al solito nessuno se la prend… - anodo59 : RT @spinax64: Tutti i giornali, compreso il @fattoquotidiano , confondono Roma col comune di Formello. E come al solito nessuno se la prend… -

Ultime Notizie dalla rete : Branco cinghiali

... in mano ha alcuni sacchetti, presumibilmente della spesa, ed è a quelli che punta il gruppetto diche, senza alcun timore, la avvicina e poi gliene strappa uno di mano. Il piccolo "" ...L'incredibile episodio, ripreso in un video realizzato da un testimone, mostra una donna puntata e aggredita da undicomposto da tre adulti ed alcuni piccoli, interessati non tanto ...Ci troviamo all'esterno di un grande punto vendita del centro commerciale a Le Rughe, nel comune di Formello, alle porte di Roma: un branco di cinghiali ha aggredito una donna appena uscita dal superm ...Un branco di cinghiali ha assalito una donna appena uscita dal supermercato per rubarle la spesa. È successo all'esterno di un grande punto vendita del ...