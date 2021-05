Annunciato Ghostrunner 2

(Di venerdì 14 maggio 2021) 505 GAMES ANNUNCIA IL SEQUEL DEL VIDEOGIOCO DI SUCCESSOSviluppato da One More Level,2 sarà disponibile su PC, PS5 e XBOX Series X S Il publisher internazionale di videogiochi505 Games, controllata di Digital Bros S.p.A., gruppo quotato al segmento STAR della Borsa Italiana, hal’accordo con One More Level per

505 Games , Digital Bros e One More Level hanno2 , il sequel dell'acclamato action shooter che ha debuttato nel 2020 e ha oltrepassato la soglia delle 600.000 copie vendute. Sviluppato da One More Level, il secondo episodio ...A proposito, sapevate che2 è stato ufficialmente? Segui Gamesvillage.it su Google News , clicca sulla stellina da app e mobile o alla voce 'Segui' . Commenta nel nostro Forum ...One More Level e 505 Games hanno annunciato lo sviluppo di Ghostrunner 2 per PC, Xbox Series S , Xbox Series X e PlayStation 5 ...I talentuosi sviluppatori polacchi e 505 Games hanno annunciato che Ghostrunner 2 è già in sviluppo per PC, PS5 e Xbox Series. Uno dei motivi per cui hanno preso questa decisione poco più di sei mesi ...