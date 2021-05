Amici 20, Deddy sorpreso dalla madre: “Mi hai insegnato a crederci” (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando ormai mancano poche ore all’attesa finale di Amici 20, al daytime del talent sono andate in onda le esclusive immagini di una sorpresa per il finalista Deddy, che la produzione Mediaset ha organizzato con la complicità della madre del cantante. Il tutto si è registrato mentre il 18enne era in sala-prove con la vocal-coach, quando ad un certo punto la madre del finalista ha preso il posto della coach per poi sorprendere il figlio con la sua presenza. L’incontro mamma e figlio ha emozionato i telespettatori, con la donna che si è detta grata a Deddy per averle impartito a distanza una grande lezione di vita. Ovvero che bisogna credere nei sogni. Particolari importanti, di cui vi parliamo di seguito. Amici 20, Deddy protagonista di una nuova sorpresa Può dirsi uno ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 14 maggio 2021) Quando ormai mancano poche ore all’attesa finale di20, al daytime del talent sono andate in onda le esclusive immagini di una sorpresa per il finalista, che la produzione Mediaset ha organizzato con la complicità delladel cantante. Il tutto si è registrato mentre il 18enne era in sala-prove con la vocal-coach, quando ad un certo punto ladel finalista ha preso il posto della coach per poi sorprendere il figlio con la sua presenza. L’incontro mamma e figlio ha emozionato i telespettatori, con la donna che si è detta grata aper averle impartito a distanza una grande lezione di vita. Ovvero che bisogna credere nei sogni. Particolari importanti, di cui vi parliamo di seguito.20,protagonista di una nuova sorpresa Può dirsi uno ...

