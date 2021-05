Violentata e minacciata dal fidanzato (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali con il fidanzato, ma anche rapporti a tre. L’incubo di una giovane donna di Battipagllia è termminato nella mattinata di ieri con l’arresto dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla ed amarla. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali è statoammanettato e tradotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip D’agostino del Tribunale di Salerno, il 42enne W.C., già noto alle forze dell’ordine per vari reati, residente a Baronissi. A stringere le manette ai polsi dell’uomo sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è giunto al termine di una attività investigativa portata avanti dai militari di Battipaglia e durata alcune settimane. ... Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 14 maggio 2021) E’ stata costretta, sotto minaccia, ad avere rapporti sessuali con il, ma anche rapporti a tre. L’incubo di una giovane donna di Battipagllia è termminato nella mattinata di ieri con l’arresto dell’uomo che avrebbe dovuto proteggerla ed amarla. Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale e lesioni personali è statoammanettato e tradotto in carcere, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip D’agostino del Tribunale di Salerno, il 42enne W.C., già noto alle forze dell’ordine per vari reati, residente a Baronissi. A stringere le manette ai polsi dell’uomo sono stati i carabinieri della compagnia di Battipaglia, agli ordini del maggiore Vitantonio Sisto. Il provvedimento di custodia cautelare in carcere è giunto al termine di una attività investigativa portata avanti dai militari di Battipaglia e durata alcune settimane. ...

