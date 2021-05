VIDEO / Canalis non molla: dito rotto? Nessun problema (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabetta Canalis racconta spesso il suo training sui social, anche quando le cose non vanno proprio come vorrebbe Leggi su golssip (Di giovedì 13 maggio 2021) Elisabettaracconta spesso il suo training sui social, anche quando le cose non vanno proprio come vorrebbe

Advertising

dedaIux : Facciamo finta di non aver visto ultimo video Canalis Elisabetta e proseguiamo con il gol di Brozovic. - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: il ballo scatenato della divina Elisabetta Canalis - MassimoColucc13 : RT @dea_channel: allenamento in spiaggia per la divina Elisabetta Canalis - fabio95126130 : RT @dea_channel: allenamento in spiaggia per la divina Elisabetta Canalis - curvanord967 : RT @dea_channel: allenamento in spiaggia per la divina Elisabetta Canalis -